لفتة مميزة من محمد صلاح في مباراة "الهدف 100".. فماذا فعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت النجم المصري محمد صلاح، الأحد، الأنظار بلقطة مميزة بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد حين منح قميصه لطفل في المدرجات.

وأظهر مقطع فيديو متداول اللاعب المصري وهو يتجه نحو المدرجات بعد نهاية المباراة ليعطي قميصه للطفل الذي كان ينتظره.

وكانت قد شهدت المباراة تسجيل صلاح هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة.

وتفوق ليفربول على ليدز بثلاثية نظيفة ليتقاسم صدارة الترتيب مع مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.

وسجل اللاعب المصري هدفه الثالث هذا الموسم مع ليفربول وذلك بعد أن قدم موسما استثنائيا مع الفريق في 2020/2021.