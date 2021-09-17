قرعة دوري أبطال آسيا.. قمة سعودية-إيرانية بين الهلال وبرسيبوليس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا فريق برسيبوليس الإيراني بمواجهة نظيره الهلال السعودي في قمة مباريات هذا الدور في حين سيواجه النصر السعودي الوحدة الإماراتي في نفس الدور عن غرب آسيا.

وأُجريت القرعة الخميس في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إذ كان قد وصل الهلال والنصر السعوديان إلى ربع النهائي إلى جانب الوحدة الإماراتي وبلرسيبوليس الإيراني (بيروزي) سابقا عن غرب آسيا.

وأوقعت القرعة الفريق الإيراني، وهو وصيف النسخة الماضية، في مواجهة الهلال، بطل نسخة 2019، في قمة مباريات هذا الدور.

أما المباراة الثانية، فستجمع النصر السعودي الطامح لخطف لقبه الأول في دوري أبطال آسيا، و"أصحاب السعادة"، الوحدة الإماراتي، الذي فاجأ الجميع بوصوله إلى هذا الدور.

ويعتبر ربع نهائي البطولة، المربع الذهبي لشق غرب آسيا، إذ سيواجه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي نظيره ناغويا غرامبوس الياباني في حين سيلتقي حامل لقب النسخة الماضية، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بمواطنه جيونبوك هيونداي بطل نسختي 2006 و2016، في نصف نهائي شرق آسيا.