دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الإعلامي المصري عمرو أديب أن العلاقة بين رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وطيدة جدا و"ممتدة"، وذلك في إطار تعليقه على إعلان الأول عن مباراة بين نجوم النصر والهلال في مواجهة سان جيرمان.

وامتدح أديب إعلان آل الشيخ عن المباراة التي ستقام في موسم الرياض، إذ كان قد كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في نناير القادم"، حسب قوله.

عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض 🔥⚽️🇸🇦 ترقبوها في يناير القادم #سان_جيرمان_في_موسم_الرياض @PSG_inside @Alhilal_FC @AlNassrFC https://t.co/L854h2WrJR

وقال أديب في برنامج "ألحكاية لذي يقدمه عبر MBC مصر: "العلاقة الجيدة بين سيادة المستشار تركي آل الشيخ ورئيس نادي باريس سان جيرمان لها الدور الأبرز في إقامة هذه المباراة".

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "كان هناك تكتم شديد خلال المدة الفائتة والنتيجة أن يلعب بارس سان جيرمان ضد منتخب الهلال والنصر".

وأردف أديب قائلا عن العلاقة بين الرجلين: "العلاقة ليست وليدة الشهور الماضية بل هي علاقة ممتدة وقد شهدت واقعة، لكن أحيان لا يقول المرء ما يراه، فقد كنت أزور سيادة المستشار في نيويورك في المستشفى، ومن الورد الذي كان موجود، كان من ناصر الخليفي، وقد أرسلها بنفسه، ما يعني أن العلاقاة قديمة"، حسب قوله.

وكشف الإعلامي المصري أن المباراة ستكون "الأضخم في التاريخ" من جانب الرعاة والبث والتغطية وكل من سيحضر المواجهة في الرياض ستكون سعيدا بمشاهدة أبطال العالم.