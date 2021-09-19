أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن نجم رياضة الملاكمة في الفلبين ماني باكياو الترشح للانتخابات الرئاسية 2022، وفقا للقناة التابعة لـCNN، CNN الفلبين.

ورشح حزب "PDP Laban" باكياو، الذي يشغل حاليا منصب سيناتور، للانتخابات الرئاسية في اجتماع اللجنة الوطنية التابعة للحزب الأحد.

وقال أسطورة الملاكمة الفلبينية في كلمة قبوله الترشح: "أنا محارب، وساكون دائما محاربا داخل وخارج الحلبة"، وفقا لـCNN الفلبين.

ويحمل باكياو لقب "ملاكم العقد" عن الألفية الثانية، وهو اللقب الذي أطلقه عليه المجلس العالمي للملاكمة واتحاد الكتاب الأمريكيين في الملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة.

ويشغل عدد من الرياضيين السابقين مناصب سياسية بارزة في العديد من الدول، مثل رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الذي كان نجما في رياضة الكريكيت، ورئيس ليبيريا، جورج ويا، الفائز بالكرة الذهبية في كرة القدم.