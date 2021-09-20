ناصر الخليفي يهدي قميص ميسي لرئيس وزراء فرنسا

رياضة
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ناصر الخليفي يهدي قميص ميسي لرئيس وزراء فرنسا
Credit: FRANCK FIFE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، قميصا يحمل الرقم "30" لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، بعد حضوره مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون الأحد.

وكان كاستكس من ضمن الحضور في ملعب حديقة الأمراء الذي استضاف كلاسيكو فرنسا، ونشر النادي الباريسي بيانا تضمن صورة تُظهر الخليفي مع رئيس الحكومة وهما يحملان القميص رقم 30.

وقال النادي في بيانه إن الخليفي قرر تقديم الهدية لكاستكس نظرا لحضوره المباراة، التي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، من المدرجات.

ويحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم 30 في باريس سان جيرمان وقد غادر الملعب غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 76 من عمر المباراة دون أن يصافح مدربه ماوريسيو بوكيتينو.

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