ناصر الخليفي يهدي قميص ميسي لرئيس وزراء فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، قميصا يحمل الرقم "30" لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، بعد حضوره مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون الأحد.

وكان كاستكس من ضمن الحضور في ملعب حديقة الأمراء الذي استضاف كلاسيكو فرنسا، ونشر النادي الباريسي بيانا تضمن صورة تُظهر الخليفي مع رئيس الحكومة وهما يحملان القميص رقم 30.

وقال النادي في بيانه إن الخليفي قرر تقديم الهدية لكاستكس نظرا لحضوره المباراة، التي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، من المدرجات.

Prime Minister Jean Castex was at the Parc des Princes on Sunday evening for the encounter between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais. https://t.co/oqnyYux1gb

ويحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم 30 في باريس سان جيرمان وقد غادر الملعب غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 76 من عمر المباراة دون أن يصافح مدربه ماوريسيو بوكيتينو.