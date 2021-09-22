دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الريان القطري، التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد السابق، خاميس رودريغيز، الأربعاء، قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي.

ونشر الريان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو رحب فيه بالنجم الكولومبي الذي كان أحد نجوم كأس العالم 2014.

ولم يكشف النادي القطري عن تفصايل الصفقة أو قيمته المالية واكتفى بكلمة "مرحبا" باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.

Bienvenido Welcome مرحبًا @jamesdrodriguez https://t.co/Als0VqEqxD

ينتقل رودريغيز من صفوف إيفرتون بعد موسم وأشهر قليلة من الموسم الحالي قضاها في صفوف النادي تألق فيها تحت قيادة المدرب الإيطالي كراول أنشيلوتي في الموسم الماضي.

وبعد قدوم الإسباني رافئيل بنيتيز لقيادة الفريق الموسم الحالي، فقد النجم الكولومبي مكانه الأساسي واصبح حبيس دكة البدلاء ما دفعه لاتخاذ قرار الانتقال إلى الريان.