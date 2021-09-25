دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح المصري محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي يسجل 100 هدف في أقل عدد ممكن من المباريات.

مساء السبت، سجّل هدفه المائة في شباك برنتفورد بالدقيقة 54 من زمن مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل من الفريقين.

ومع هدف صلاح يكون قد حقق رقمًا قياسيًا في خلال 151 مباراة.

وحتى مباراة الليلة كان لاعب ليفربول السابق روجر هانت صاحب أسرع 100 هدف بتاريخ النادي، حيث كان قد سجّل الهدف رقم 100 له في 152 مباراة.

وفي وقت سابق، أكد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، أن اللاعب المصري محمد صلاح، الذي تُلقبه جماهير ليفربول بـ"الملك المصري"، هو "أحد أفضل الهدافين الذين رآهم على الإطلاق".

وردًا على سؤال عن المقارنة بين صلاح ومهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف أوروبا للموسم الماضي، قال كلوب: "محمد صلاح موجود معه تمامًا، لا شك في ذلك"، بحسب ما نقله موقع نادي ليفربول.

وقال كلوب إن "مو ماكينة أهداف، احترافيته لا يُعلى عليها، إنه يفعل كل شيء على الإطلاق ليكون لائقًا دائمًا، للبقاء دائمًا على المسار الصحيح، فهو يكون أول الحاضرين وآخر المغادرين، وكل هذه الأشياء، لذا هذا هو مو"، في إشارة إلى محمد صلاح.

وأضاف أن صلاح "قطع خطوات هائلة منذ وصوله إلى هنا، لعبنا كرة قدم جيدة حقًا، مما يساعد أيضًا في إحراز الأهداف".

وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، سجّل صلاح سجل هدفه رقم 100، حيث إجمالي أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مشواره مع ليفربول وتشيلسي.