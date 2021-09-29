(CNN)-- سجل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الأول مع نادي باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، في المباراة التي انتهت بفوز فريقين بهدفين مقابل لا شيء في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ميسي الأول في رابع ظهور له بقميص باريس سان جيرمان بعدما وقع صفقة لمدة عامين مع النادي الفرنسي في أغسطس/آب الماضي، منهيا فترة عقدين من الزمان في برشلونة الإسباني.

ويعد هذا الهدف هو الهدف الـ 121 له في دوري الأبطال – وأيضًا هو الـ 27 له في 35 مباراة ضد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، بزيادة 15 هدفًا من أي لاعب آخر في المنافسة.

كما أصبح ثاني لاعب يسجل في 17 موسمًا متتاليًا من دوري أبطال أوروبا بعد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على مجموع الأهداف التي أحرزها اللاعب ميسي خلال مسيرته في عالم الكرة.