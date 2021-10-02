"مفاجأة" استبعاد شريف وأفشة من قائمة منتخب مصر تثير جدلًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حالة من الجدل شهدتها مصر إثر استبعاد نجمي النادي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة المنتخب الوطني الأول لمباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لقطر 2022، التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة.

ونشر الاتحاد المصري، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قائمة اللاعبين مرفقة بتعليق: "(كارلوس) كيروش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم". وقال الاتحاد المصري إن كيروش سيعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل يتحدث فيه عن استعدادات المنتخب لمباراتي ليبيا.

🔴 كيروش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️ #EFA https://t.co/cvCKaG2LmP

وقال الإعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عبر حسابه بموقع تويتر: "كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدوري وصاحب الهدفين في المباراة الودية الوحيدة محمد شريف وأيضا استبعاد واحد من أفضل لاعبي الموسم الماضي مجدي قفشة يبقى حقنا نتساءل وبشده ما هي الأسباب!!!؟؟؟".

ولاحقا قال شوبير، في برنامجه المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إنه تحدث مع شريف وأفشة وأنهما "تقبلا القرار وقالا إننا نحترم اختيارات المدرب".

وقال عماد متعب، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، في لقاء على قناة "أون تايم سوبرتس"، إن الاستبعاد كان "مفاجأة تحتاج لتوضيح من الجهاز الفني لأن أفشة وشريف من العناصر الأساسية في الفترة الأخيرة، خاصة أن محمد شريف أحرز هدفين في آخر مباراة للمنتخب، وكذلك أفشة له دور مهم".

وعلق الناقد الرياضي حسن المستكاوي بقوله إن القرار "شجاع" لكنه أضاف أن "حساب كيروش سيكون عسيرا لو حدث إخفاق أمام ليبيا".

وغداة "المفاجأة" باستبعاد شريف وأفشة من قائمة المنتخب في مباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم، أعلن الاتحاد المصري، السبت، عن قائمة المنتخب المبدئية لكأس العرب الذي تستضيفه قطر في ديسمبر المقبل، وضمت القائمة 35 لاعبا بينهم شريف وأفشة.