نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

(CNN) -- تعادل ليفربول ومانشستر سيتي 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح هدفاً منفردًا ساحرًا.

بعد الشوط الأول الخالي من الأهداف، انطلقت المباراة إلى الحياة بعد الاستراحة مع أولئك الموجودين داخل ملعب أنفيلد الذين عانوا من عرض مذهل لكرة القدم الهجومية.

على الرغم من هيمنة الزوار قبل الاستراحة، افتتح ساديو ماني التسجيل لليفربول، وسجّل في شباك السيتين بعد تمريرة ذكية من قبل صلاح.

ورد سيتي بعدها بـ10 دقائق فقط من تأخره، حيث سدد المتألق فيل فودين هدف التعادل في الزاوية السفلية للشباك.

ومع اشتعال المباراة، أعاد صلاح ليفربول إلى المقدمة بهدف فردي مذهل.

وأظهر المصري قدرته العالمية من خلال مناورته العديد من مدافعي السيتي قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليسرى في مرمى الحارس إيدرسون.

ابتسم صلاح في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "يجب أن أشاهدها لأرى. أعتقد أنه سيكون أكثر خصوصية إذا فزنا بالمباراة ولكن هذا ما هو عليه. أعتقد أنه كان هدفًا جيدًا ولكن لا يوجد الكثير لأقوله".

على الرغم من أنه لعب بنفسه، كانت لحظة خاصة أخرى في مسيرة صلاح المذهلة مع ليفربول، لكنها لم تثبت الفوز مع السيتي الذي التعادل للمرة الثانية بعد خمس دقائق فقط من خلال تسديدة كيفين دي بروين.

ويعني التعادل أن أيًا من الفريقين لن يطرد تشيلسي من صدارة الترتيب، ويحتل ليفربول المركز الثاني وسيتي في المركز الثالث في فترة التوقف الدولي.

ورغم ذلك، ستُذكر المباراة بسبب براعة كلا الفريقين الهجومية وجهود صلاح الفردية المذهلة.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "إذا سجل ليونيل ميسي هذا الهدف أو كريستيانو رونالدو، فإن العالم كله يقول: نعم، لأنهم من الطراز العالمي".

وأضاف كلوب: "محمد صلاح يسجل هذا الهدف لأنه من الطراز العالمي. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. هكذا هو الأمر".