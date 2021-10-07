دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

وقال الصندوق، في حسابه عبر تويتر، الخميس، إن "مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز و آر بي سبورتس آند ميديا (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية ونشكر في هذه المناسية جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين. ونتطلع للعمل معًا لما فيه مصلحة النادي".

كما علق معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة على عملية الاستحواذ https://t.co/FrYhSG0jiE

وفي وقت لم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة، قال نيوكاسل يونايتد، في بيان عن الصفقة عبر الموقع الإلكتروني للنادي، إنه تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتمل الاستحواذ يوم الخميس.

وأضاف النادي أن "إعلان اليوم هو ختام لعملية شاملة ومفصلة سمحت لمجموعة الاستثمار بالتوصل إلى صفقة تفيد جميع أصحاب المصلحة وستترك نيوكاسل يونايتد في وضع جيد لمتابعة استراتيجية واضحة وطويلة الأجل".

وأشار النادي إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيعمل كرئيس غير تنفيذي لنيوكاسل يونايتد.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited. ⚫️⚪️

وقالت أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز التي ستكون عضوًا في مجلس إدارة النادي: "هذا استثمار طويل الأجل، ونحن متحمسون للآفاق المستقبلية لنيوكاسل يونايتد".

وأضافت: "يتماشى طموحنا مع الجماهير - لإنشاء فريق ناجح باستمرار يتنافس بانتظام للحصول على الجوائز الكبرى ويولد الفخر في جميع أنحاء العالم".

وقال جيمي روبن، من شركة آر بي سبورتس آند ميديا، الذي سيصبح مديرًا للنادي: "نتطلع إلى مستقبل عظيم لنيوكاسل يونايتد".

وتابع: "سنبني ناديًا مجتمعيًا حقيقيًا، استنادًا إلى معرفة عائلتنا بالمدينة وبما يتماشى مع خططنا التي تم العمل عليها بشكل وثيق مع مجلس مدينة نيوكاسل لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل للمنطقة."

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