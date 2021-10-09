نشر الجمعة ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز منتخب مصر على منافسه الليبي، مساء الجمعة، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر - 2022.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب المصري الصاعد عمر مرموش، من خلال تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الليبي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ومع فوز المنتخب المصري أصبح لديه 7 نقاط ليتصدر مؤقتًا المجموعة السادسة للتصفيات الذي كانت تتصدره ليبيا بـ6 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مرة أخرى الاثنين المقبل في ليبيا في مباراة الجولة الرابعة.

ومباراة الليلة هي الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش، الذي تولى قيادة المنتخب المصري خلفا لحسام البدري، بعد نتائج مخيبة للآمال.