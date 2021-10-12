لأول مرة منذ سنوات.. عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري بعدد محدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رابطة الأندية المصرية، الثلاثاء، عودة الجماهير لمدرجات مباريات الدوري مع بداية الجولة الأولى وكذلك إذاعة مباريات الدوري بتقنية HD.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، أنه من المقرر أن تنطلق مباريات الدوري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وغابت الجماهير المصرية عن مباريات الدوري منذ حادثة استاد بورسعيد في 1 فبراير عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا، واستمر الغياب لأسباب مختلفة على مدار سنوات منها الأوضاع الأمنية كما عطلت جائحة كورونا عودة الجماهير للمدرجات.

وقال رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، في تصريحات تلفزيونية، بمناسبة إجراء مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "بداية من هذا الموسم سيحضر 2000 مشجع في كل مباراة، حيث يكون لكل فريق ألف مشجع"، مضيفا أن "الكرة ملك للجمهور".

وتابع بالقول: "لأول مرة سنذيع مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـ HD وستكون هناك 10 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة"، واصفا ذلك بأنه "حلم ونقلة كبيرة ستفيد الكرة المصرية".