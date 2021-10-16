دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز ليفربول بخمسة أهداف دون رد من واتفورد، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، فيما سجّل نجمه محمد صلاح هدفًا سحريًا على طريقته الخاصة.

وسجل ساديو ماني وروبرتو فرمينيو هدفا ليفربول في الدقيقتين "9 و 37" من الشوط الأول من المباراة. وعاد فرمينيو للتسجيل في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

بعد دقيقتين فقط، أحرز محمد صلاح هدفًا مثيرًا لصالح ليفربول.

وبعد أن تلقى تمريرة من روبرتو فيرمينو على حافة منطقة الجزاء، أظهر صلاح مهارته البارعة في مراوغة ثلاثة لاعبي واتفورد، من بينهم خوان هيرنانديز ويوراج كوكا وكريغ كاثكارت.

وأصبح هدف صلاح مثار حديث جماهير كرة القدم والنقاد الرياضيين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية هذا المساء، في وقت قدم اللاعب المصري عرضًا رائعًا في هذا الموسم الذي أظهر خلاله تألقه غير العادي.