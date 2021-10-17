إسماعيل مطر يعلق على تصفيق جمهور النصر له: "أكبر من كل الكؤوس"

رياضة
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إسماعيل مطر يعلق على تصفيق جمهور النصر له: "أكبر من كل الكؤوس"
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –اكد اللاعب الإماراتي المخضرم وقائد نادي الوحدة، إسماعيل مطر، أن الحفاوة والاحترام الذي تلقاهما من جمهور النصر السعودي، أكبر من كل الكؤوس الممكنة.

وقال مطر في مقابلة أجراها مع قناة أبوظبي الرياضية، بعد مباراة "أصحاب السعادة" مع "العالمي" في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن الجزء الغربي من القارة: "أوجه لجمهور النصر كل التحية ومشكورين على هذه اللفتة التي أعتبرها أكبر من كل الكؤوس الموجودة كلاعب كرة قدم".

وأضاف قائد نادي الوحدة قائلا: "الاحترام والتقدير الذي وجدته من جمهور النصر سواء عند دخولي إلى الملعب وخلال المباراة وأثناء تسجيلي الهدف وبعد نهاية المباراة، هذا ما أعتبره إنجازا كلاعب".

وتابع "سمعة"، كما يحلو لعشاقه تسميته، قائلا: "أن يصفق لي جمهور مثل جمهور النصر، ذلك يترك في داخلي شعورا لا يمكن وصفه وأشكرهم على هذه البادرة غير الغريبة عن الشعب السعودي وجمهور النصر، وهذا مكسب بالنسبة لي".

وكان قد تلقى الوحدة هزيمة قاسية في الدور نصف النهائي، إذ خسر بخماسية مقابل هدف وحيد أمام النصر في الرياض، ليصل الفريق السعودي إلى نهائي البطولة عن غرب آسيا. 

يذكر أن إسماعيل مطر يعتبر من أبرز لاعبي كرة القدم في الإمارات عبر التاريخ، ويعتبر واحدا من رموز اللعبة في منطقة الخليج عامة.

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