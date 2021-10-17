إسماعيل مطر يعلق على تصفيق جمهور النصر له: "أكبر من كل الكؤوس"

نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –اكد اللاعب الإماراتي المخضرم وقائد نادي الوحدة، إسماعيل مطر، أن الحفاوة والاحترام الذي تلقاهما من جمهور النصر السعودي، أكبر من كل الكؤوس الممكنة.

وقال مطر في مقابلة أجراها مع قناة أبوظبي الرياضية، بعد مباراة "أصحاب السعادة" مع "العالمي" في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن الجزء الغربي من القارة: "أوجه لجمهور النصر كل التحية ومشكورين على هذه اللفتة التي أعتبرها أكبر من كل الكؤوس الموجودة كلاعب كرة قدم".

وأضاف قائد نادي الوحدة قائلا: "الاحترام والتقدير الذي وجدته من جمهور النصر سواء عند دخولي إلى الملعب وخلال المباراة وأثناء تسجيلي الهدف وبعد نهاية المباراة، هذا ما أعتبره إنجازا كلاعب".

وتابع "سمعة"، كما يحلو لعشاقه تسميته، قائلا: "أن يصفق لي جمهور مثل جمهور النصر، ذلك يترك في داخلي شعورا لا يمكن وصفه وأشكرهم على هذه البادرة غير الغريبة عن الشعب السعودي وجمهور النصر، وهذا مكسب بالنسبة لي".

#إسماعيل_مطر: كل التحية لجمهور #النصر.. تحيتهم واحترامهم وتقديرهم لي إنجاز وشعور لا أستطيع أن أصفه برنامج #Asia_Show #أبوظبي_الرياضية 1 https://t.co/mZ1Iih6WNt

وكان قد تلقى الوحدة هزيمة قاسية في الدور نصف النهائي، إذ خسر بخماسية مقابل هدف وحيد أمام النصر في الرياض، ليصل الفريق السعودي إلى نهائي البطولة عن غرب آسيا.

يحق لنا ان نفخر بهكذا جمهور راقي يقدر الخصوم و يحترمهم حتى لما جاب اسماعيل مطر هدف صفق له هذا الجمهور العالمي الراقي تقديرا لتاريخه و احتراما لشقيقنا نادي الوحدة الاماراتي حقيقة ارقى جمهور هو جمهور الشمس بدون قصور في باقي جماهير المملكة الغالية😘 اسماعيل مطر #النصر_الوحده https://t.co/bGs65NBQoT

يذكر أن إسماعيل مطر يعتبر من أبرز لاعبي كرة القدم في الإمارات عبر التاريخ، ويعتبر واحدا من رموز اللعبة في منطقة الخليج عامة.