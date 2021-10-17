دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زوجة المهاجم الأرجنتيني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي، واندا نارا، الجدل بعد منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن الخيانة ما أثار تكهنات حول تعرضها لموقف مشابه لما عرضت له زوجها السابق ماكسي لوبيز.

ونشرت واندا صورة على خاصية "الستوري" الخاصة بها عبر صفحتها على موقع إنستغرام، كتبت فيها: "عائلة أخرى تدمرها بسبب عاهرة"، حسب قولها.

أثار هذا المنشور ردود فعل واسعة وتكهنات حول تعرض واندا التي تعمل كوكيلة أعمال إيكاردي بالإضافة إلى كونها عارضة أزياء، للخيانة من جانب زوجها.

ولفتت وسائل إعلام بريطانية إلى أن واندا قامت بإلغاء متابعة زوجها عبر موقع إنستغرام، وقد رصدت CNN عدم متابعة واندا لماوروا دون أن تتأكد من أنها كانت تتابعه سابقا.

وحذفت واندا الكثير من صورها مع زوجها وتركت صورة لهما أثناء حفل زفافهما، في حين لم يصدر أي تعليق أو رد فعل عن اللاعب الأرجنتيني بعد.

يذكر أن واندا نارا كانت متزوجة من صديق إيكاردي، ماكسي لوبيز، الذي ساهم بقدوم إيكاردي إلى إيطاليا من بوابة سامبدوريا، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج ماورو، في واحدة من أكثر القصص الشخصية شهرة في عالم كرة القدم.