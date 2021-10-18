دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي الحالي، محمد أبوتريكة، الأحد، جدلا واسعا بعد قراره الانسحاب من الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة إصابة أحد المشجيعن بأزمة قلبية.

وانقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتصرف أبوتريكة، إذ رأى بعضهم أن ما قام به ينبع من أخلاق عالية في حين وجد آخرون أن تصرفه "شعبوي".

وقال الصحفي المصري أسامة جاويش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها أبوتريكة ورآها أمام عينه وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد... كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة"، حسب قوله.

التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها #ابوتريكة ورآها أمام عينه وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة https://t.co/8WXM7HtWcu

من جانبه، علق الصحفي السعودي سالم الدوسري على ما قام به المحلل المصري قائلا: "القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة. ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن انه يمكن استغفاله طويلاً. فات عليه أن ماكان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة. "الشرهة" على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين. ما ذنب من يدفع ليشترك ثم يجد من يسد نفسه بشعبوية زائفة؟!"، على حد تعبيره.

القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة. ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن انه يمكن استغفاله طويلاً. فات عليه أن ماكان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة. "الشرهة" على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين. ما ذنب من يدفع💵ليشترك ثم يجد من يسد نفسه بشعبوية زائفة؟! https://t.co/WjGHrDqL2C

وكان قد طلب أبوتريكة إذن الإعلامي محمد سعدون الكواري، الذي كان يدير الاستوديو، بالنسحاب لأنه خرج عن تركيزه بسبب حدوث موقف إنساني (إصابة المشجع بأزمة قلبية) واستكمال المباراة رغم ذلك، مشيرا إلى أنه لم يكن راضيا عن نفسه عندما استكمل الاستوديو الخاص بمباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا رغم إصابة لاعب النمارك كريستيان إريكسن بأزمة قلبية.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد استحوذ على النسبة الأعلى من أسهم نادي نيكواسل يونايتد الأسبوع الماضي، ليبدأ معه حقبة جديدة شبيهة بمشروعي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.