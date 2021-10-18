فيديو متداول.. محمد صلاح بحديث ودي مع الأمير ويليام وزوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقاطع فيديو أظهرت النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، ودوق كامبريدج، الأمير ويليام، وزوجته، كيت ميدلتون، على هامش حفل بيئي نظمه دوق ودوقة كامبريدج ودُعي صلاح لتسليم جوائز فيه.

وظهر "مو" وهو يتحدث إلى الأمير ويليام وزوجته حين كان يقف برفقة وكيل أعماله رامي عباس ويتجاذبان أطراف الحديث بود مع دوق ودوقة كامبريدج.

وألقى صلاح كلمة حول أهمية حماية البحار والمحيطات مؤكدا أن المساحات المائية ستحوي بلاستيك أكثر من الأسماك إذا لم تتحرك البشرية لإنقاذ البيئة.

A friendly conversation between Mohamed Salah and Prince William, Duke of Cambridge and his wife Princess Kate Middleton at Alexandra Palace 🇪🇬👑🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 God bless you, proud of you https://t.co/WcO61KS6or

ولفت النجم المصري على أنه جاء من بلد تطل على البحر المتوسط (مصر) وشدد على ضرورة حماية البيئة خلال السنوات الماضية وأبرز أهم المشاريع التي تعمل على هذا الهدف حتى عام 2030.

وكان قد تألق صلاح في مباراة فريقه الأخيرة أمام واتفورد إذ سجل هدفا من أجمل الأهداف التي شهدها الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه.

وأصبح النجم المضري أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز نظرا لما قدمه مع ليفربول على مدار السنوات الماضية.