بعد "خيانة" مزعومة.. إيكاردي يوجه رسالة لزوجته حول الغفران بعد الجرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر المهاجم الأرجنتيني لنادي باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي، صورة تجمعه بزوجته، واندا نارا، الثلاثاء، معربا عن سعادته بأنها سامحته على "الجرح" الذي تسبب به لها، بعد أن كانت قد نشرت جملة تبين أنها تعرضت للخيانة مطلع الأسبوع الجاري.

وشارك إيكاردي متابعيه صورة تجمعه بواندا، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وكتب تحتها: "شكرا حبيبتي على مواصلة الثقة في هذه العائلة، شكرا لكونك محرك حياتنا"، حسب قوله.

وتابع اللاعب الأرجنتيني قائلا لواندا: "أنا أحبك، كم هو مؤلم جرح من تحب... تُشفى فقط عندما تحصل على السماح ممن جرحت"، حسب قوله.

وكانت قد نشرت واندا جملة عبر خاصية "الستوري" الخاصة بها على صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام قالت فيها: "تدمر عائلة أخرى من أجل عاهرة"، حسب قولها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن واندا رأت رسائل متبادلة بين زوجها وعارضة أزياء أرجنتينية ما أثار غضبها ودفعها إلى إلغاء متابعة ماورو على إنستغرام وحذف معظم صورهما معا، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

يذكر أن ماورو كان قد تزوج واندا بعد أن انفصلت عن زوجها، ماكسي لوبيز، الذي كان زميلا لماورو في سامبدوريا وصديقا مقربا ساهم بشكل كبير بقدومه إلى إيطاليا، في إحدى أشهر قصص "الحب والخيانة" في عالم كرة القدم، إذ تواجه اللاعبان لاحقا في مباراة بالدوري الإيطالي ورفض لوبيز مصافحة إيكاردي.