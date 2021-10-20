بعد مباراة الهلال والنصر.. مقطع فيديو لعمر خريبين يثير ردود فعل واسعة

نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي, الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استفز اللاعب السوري لنادي الوحدة الإماراتي، عمر خريبين، جماهير النصر السعودي بعد خسارة الثاني أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء.

ونشر خريبين مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بعد نهاية المباراة قال فيه: "قلي شو بدك؟ آسيا؟"، حسب قوله.

وهاجمت مجموعة من جماهير النصر خريبين بالتعليقات مذكرة إياه بالخسارة التي تلقاها فريقه على يد النصر في ربع نهائي البطولة بخماسية مقابل هدف وحيد.

وكان قد تعرض المهاجم السوري لصافرات استهجان أثناء مباراة النصر والوحدة كونه كان لاعبا سابقا في نادي الهلال، الغريم التقليدي للنصر.

وغنت مجموعة من جماهير النصر بعد المباراة: "خربين وينو.. كسرنا عينو"، وهو الأمر الذي يبدو أنه كان دافعا للاعب السوري كي ينشر المقطع بعد المباراة.

ولعب خريبين مع الهلال لمدة 4 سنوات قضى منها موسما معارا إلى نادي بيراميدز المصري، قبل أن ينتقل موسم 2020/2021 إلى صفوف الوحدة الإماراتي.

وخاض المهاجم السوري بطولة كأس العالم للأندية مع الفريق السعودي وتحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017 بعد أن قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.