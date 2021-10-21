الأهلي المصري يعلن تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة ونقله للمستشفى

نشر الخميس ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النادي الأهلي المصري، الخميس، تعرض رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، الشهير بـ"بيبو"، لأزمة صحية طارئة ونقله للمستشفى.

وقال النادي الأهلي، في بيان: "تعرض الكابتن محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء الأربعاء لتكريم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وأضاف البيان: "تم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم".

وكان الخطيب قد أعلن، الاثنين، عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشهد حفل التكريم منح حسن حمدي وحسن مصطفى قلادة الأهلي الذهبية، وكذلك أهدى الخطيب درع وعلم النادي للموسيقار عمر خيرت على هامش الحفل.

ووصف محمود الخطيب، حسن حمدي بأنه "أسطورة رياضية إدارية تعلمت منها الكثير"، فيما قال إن "الدكتور حسن مصطفى أحد الرموز التي أضافت للرياضة المصرية والعالمية".