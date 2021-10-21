محمد صلاح يُتوج في متحف مدام توسو: كأنني أنظر في المرآة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف متحف "مدام توسو" للشمع في لندن، الخميس، عن التمثال الخاص باللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال المتحف، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "طازج من الملعب.. والسجادة الحمراء جاهزة، ملك مصر قد وصل!"، ونشر المتحف صورا لمحمد صلاح بجوار تمثاله المصنوع من الشمع.

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كان المتحف، الذي يضم تماثيل شمعية للمشاهير، نشر قبل ساعات مقطع فيديو بإحصائيات عن أهداف محمد صلاح والألقاب التي حصل عليها.

وقال المتحف الشهير، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "الملك المصري كسب تاج متحف مدام توسو"، في إشارة إلى التمثال.

وأضاف البيان أن صلاح عمل عن كثب مع فريق المتحف من الفنانين خلال إعداد التمثال الذي تطلب أخذ المئات من القياسات الدقيقة والصور لضمان دقة العمل الفني.

ونقل الموقع عن محمد صلاح قوله: "كانت تجربة مذهلة أن تعمل مع الفنانين في المتحف لعمل أول تمثال شمعي لي على الإطلاق"، وأضاف: "إنها نعمة أن يتم الاعتراف بك وتخليدك بهذه الطريقة".

وقال: "لم أستطع أن أصدق عندما وقفت إلى جانب تمثالي، فهذا يشبه النظر إلى انعكاسي في مرآة، لا أستطيع الانتظار لمعرفة رأي الجمهور".