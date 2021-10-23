دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر نادي الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد، بيانا جديدًا بشأن تعليماته السابقة لجماهيره الخاصة بـ"الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط".

في حين يبدو البيان الجديد للنادي، الذي اكتملت مؤخرًا صفقة شرائه من تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمثابة تراجع عن القرارات.

في بيان السبت، قال نيوكاسل: "أولئك الذين يرغبون في دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة يجب أن يشعروا بالحرية في القيام بذلك على النحو الذي يرونه مناسبًا. نحن نمثل للجميع".

وكرّر النادي تأكيد على أن الملاك الجدد له لم يتعرضوا للإهانة بسبب ارتداء بعض جماهيره أزياء عربية خليجية، مثل الزي السعودي.