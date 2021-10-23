نيوكاسل يونايتد يتراجع عن مطالبته جماهيره بعدم ارتداء "أزياء عربية تقليدية"

رياضة
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مشجعون لنيوكاسل يونايتد يقفون خارج ملعب النادي في سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين في شمال شرق إنجلترا، في 8 أكتوبر 2021
Credit: OLI SCARFF/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر نادي الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد، بيانا جديدًا بشأن تعليماته السابقة لجماهيره الخاصة بـ"الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط".

في حين يبدو البيان الجديد للنادي، الذي اكتملت مؤخرًا صفقة شرائه من تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمثابة تراجع عن القرارات.

في بيان السبت، قال نيوكاسل: "أولئك الذين يرغبون في دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة يجب أن يشعروا بالحرية في القيام بذلك على النحو الذي يرونه مناسبًا. نحن نمثل للجميع".

وكرّر النادي تأكيد على أن الملاك الجدد له لم يتعرضوا للإهانة بسبب ارتداء بعض جماهيره أزياء عربية خليجية، مثل الزي السعودي.

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