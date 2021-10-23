نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا يكشف عن تعرضه لاعتداء جنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النحم الفرنسي السابق لمانشستر يونايتد، باتريس إيفرا، عن تعرضه لاعتداء جنسي عندما كان طفلا في الـ13 من عمره.

وقال إيفرا في جزء من كتابه الجديد: "لم أخبر أحدا، لقد كنت خجلا جدا من أن أفتح الموضوع مع أمي لم أكن متأكدا من أن أحدا غيرها سيصدقني ولم أخبر أحدا بالقصة الكاملة حتى الآن".

وأضاف الظهير الأيسر السابق لليونايتد ومنتخب فرنسا: "لذا أود التأكد من أن الأطفال الآخرين سيمتلكون الجرأة وألا يلوموا أنفسهم لأنني لمت نفسي دائما".

وتابع إيفرا قائلا: "لا أشعر بالخجل حين أقول أنني شعرت بأنني جبان لسنوات لأنني لم أتحدثعلنا عن الأمر، لقد كان حملا ثقيلا على صدري، لكنني لا أفعل ذلك من أجليبل من أجل الأطفال الآخرين".

وأردف قائد منتخب فرنسا السابق قائلا: "العيش مع هذا الأمر كان أحد أكثر الأشياء التي ندمت عليها لأن كان بإمكاني مساعدة الكثير من الناس، لقد سئمت من هذه الرجولة السامة، فالبكاء بالنسبة لأبي كان ضعفا لكن البكاء ليس كذلك"، حسب قوله: