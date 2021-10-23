رونالدو يرد على اقتراح اعتزاله دوليا ويكشف الوقت المناسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعتزل دوليا إلا حين يشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة مشيرا إلى أن اللحظة لم تأت بعد.

وقال رونالدو عن الاعتزال دوليا لإطالة عمر مشواره مع الاندية، في مقابلة مع شبكة "ٍكاي سبورتس" البريطانية: "أعتقد أن الوقت لم يأت بعد لهذه الخطوة، الأمر لا يتعلق بما يريده الناس بل بما أريده أنا".

وأضاف النجم البرتفالي قائلا: "الأمر يتعلق بعدم قدرتي على المراوغة والتسديدة وفقدان قوتي لكنني أمتلك هذه الإمكانيات، وأود الاستمرار في جعل عائلتي والجماهير سعداء".

وتابع رونالدو قائلا: "أريد أن أرفع سقف الأرقام، لقد تحدثت عن أنني أصبحت الأكثر تسجيلا على المستوى الدولي، وقد تفوقت في كل شيء بدوري أبطال أوروبا، على أصعدة التهديف والصناعة والأكثر فوزا والأكثر شيئا حسب علمي، الأكثر تسديدا للركلات الحرة وركلات الجزا، وأريد أن أرفع السقف أكثر، لأنني أحب لعب كرة القدم".

ويستعد المجم البرتغالي لحوض كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول الأحد، حيث ينتظر منه عشاق يونايتد صناعة الفارق في مباراة التفوق على غريم التقليدي والعدو اللدود.