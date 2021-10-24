نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي ليفربول بخماسية نظيفة في شباك مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ). في وقت سجّل المصري محمد صلاح هاتريك تاريخي لصالح الريدز.

وافتتح نابي كيتا أول أهداف ليفربول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز ديوجو غوتا الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد (الدقيقة 13).

في حين أكمل محمد صلاح الخماسية بهاتريك تاريخي لم يفعله لاعب من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، حيث عرين الشياطين الحمر.

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وأحرز هدفين متتالين في أواخر الشوط الأول (الدقيقة 38، +45)، ثم عاد للتسجيل في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة رقمًا قياسيًا آخر صلاح، حيث اعتلى قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، خلال لعبه لصالح تشيلسي وليفربول، متجاوزًا الإيفواري ديديه دروغبًا (104 أهداف).

وتأتي أرقام صلاح القياسية في غضون فترة من الانتعاش والثراء التهديفي والأداء المهاري المُميز، على نحو يجعله أحد أبرز لاعبي كرة القدم حول العالم في الآونة الأخيرة.

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وخلال المباراة طُرد بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، بعد حصوله على بطاقة حمراء جراء تدخله العنيف مع لاعب ليفربول نابي كيتا.

وعادة ما تتسم لقاءات الفريقين بالحماس والمنافسة الشديدة، بينما بدا ليفربول مُسيطرًا على أحداث مباراة اليوم.

وفيما واصل مانشستر يونايتد (14 نقطة) نزيف النقاط في آخر 5 مباريات، نجح ليفربول (21 نقطة) في استعادة الوصافة الدوري ومطاردة تشيلسي (22 نقطة).