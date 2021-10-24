نيوكاسل يغير رأيه بشأن ارتداء الزي العربي في المدرجات.. فماذا قال؟

نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك سعوديا، توجيهه بشأن ارتداء المشجعين الزي العربي التقليدي مشيرا إلى أن بإمكانهم ارتداء ما يرونه مناسبا.

وقال النادي في بيان سبق مباراته امام كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله: "لقد غمرت السعادة ملاك النادي الجدد من جانب المجتمعات المحلية بعد أسبوعين من الاستحواذ على النادي"، حسب قوله.

وأضاف نيوكاسل في بيانه: "لقد كان المشجعون الذين احتفلوا بارتداء ملابس تقليدية بما في ذلك أغطية الرأس، جزءا من هذا الترحيب".

وتابع نيوكاسل: "أولئك الذين يرغبون بدعم النادي عبر ارتداء ملابس تقليدية مستوحاة من الثقافة (العربية) يمكنهم الشعور بحرية فعل ذلك بالطريقة التي تناسبهم"، حسب قوله.

وقال النادي الإنجليزي: "وفي سبيل إعادة التأكيد على ما قلناه سابقا لم يشعر النادي أو ملاكه الجدد بالإهانة نتيجة ارتداء تلك الملابس ويقدران عبارات الدعم والقبول من جمهورنا العظيم".

وكان قد طلب النادي من جمهوره تجنب ارتداء الملابس العربية بعد مباراة الفريق الأولى أمام نادي توتنهام هوتسبرز حيث ظهر الكثير من المشجعين وهم يرتدون الملابس السعودية التقليدية.