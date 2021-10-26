مصدر مطلع يكشف لـCNN حقيقة استمرار سولشاير مدربا لمانشستر يونايتد

نشر الثلاثاء ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قرر نادي مانشستر يونايتد الإبقاء على مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير على رأس الإدارة الفنية للفريق رغم الخسارة القاسية بخماسية نظيفة أمام الغريم التقليدي ليفربول الأحد.

ووصف سولشاير ليلة المباراة التي خسرها فريقه بخماسية نظيفة بأنها "الأكثر ظلمة منذ تولي تدريب مانشستر يونايتد"، وأردف: "لم نكن جيدين بما يكفي فرديا وجماعيا"، حسب قوله.

وكشف مصدر مطلع مباشرة على الوضع في يونايتد لـCNN أن المدرب النرويجي سيقود الفريق في مباراته أمام توتنهام نهاية الأسبوع الجاري خارج أرضه، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاولت CNN التواصل مع وكيل سولشاير لكنه لم يستجب مباشرة لطلب الحصول على تعليقه حول التطورات في مانشستر.

وتزايدت الضغوط على اللاعب السابق للشياطين الحمر نظرا لتذبذب مستوى الفريق مع بداية الموسم ما أدى إلى حصول يونايتد على نقطة واحدة من آخر 4 مباريات في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز السابق في الدوري على بعد 8 نقاط من المتصدر تشيلسي و7 نقاط عن صاحب المركز الثاني، ليفربول، سيواجه توتنهام خارج أرضه ثم الغريم في المدينة، مانشستر سيتي في ملعب "أولد ترافورد.