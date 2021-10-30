رد حازم من إدارة السد القطري على أنباء تعاقد برشلونة مع تشافي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت إدارة السد القطري على الأنباء التي تحدثت عن قرب تولي مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز، مهمة تدريب برشلونة الإسباني، مؤكدة أن اللاعب السابق مرتبط بعقد معها لموسمين.

وقال السد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تفاعلاً مع ماهو متداول فالايام السابقة تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي"، حسب قولها.

وأكد النادي القطري على أن مدربه الإسباني في "قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب"، على حد تعبيرها.

تفاعلاً مع ماهو متداول فالايام السابقة تؤكد إدارة #السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب. #دائما_مع_السد https://t.co/GWpDvkk7rX

وكانت قد انتشرت أنباء على مدار اليومين الماضيين عن قرب تاقد برشلونة مع تشافي بعد إقالة مدربه السابق الهولندي، رونالد كومان، إثر الخسارة من راي فاييكانو ي الدوري بهدف نظيف.

ويُعد تشافي من أهم أساطير برشلونة عبر التارخي وقد تسلم تدريب السد القطري بعد أن كان لاعبا فيه.