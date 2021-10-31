قارنه بوالده.. طفل يشجع محمد صلاح على طريقته الخاصة

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نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورة لطفل يشجع ليفربول بينما رفع لافتة مميزة تُظهر حبه للاعب المصري محمد صلاح.

ورفع الطفل لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية: "أبي بطل لكن صلاح ملك"، في إشارة إلى لقب اللاعب المصري.

وكان قد تعادل ليفربول أمام برايتون على أرضه وبين جمهوره، السبت بهدفين لمثلهما في نتيجة اعتبرها المدرب الألماني، يورغن كلوب، بـ"مذاق الهزيمة".

أحد الأطفال في ملعب انفيلد : نعم أبي بطل لكن محمد صلاح ملك😍👑🇪🇬 https://t.co/uJPG0xOqWb

وابتعد ليفربول عن المتصدر، تشيلسي، بفارق 3 نقاط، وذلك بهعد فوز الثاني على نيوكاسل بثلاثية نظيفة.

ويقدم صلاح أفضل مستيواته مع ليفربول خلال الموسم الحالي بعد أن سجل 10 أهداف من 10 مباريات خاضها مع الفريق ما جعله يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 أهداف عن ملاحقه المباشر، مهاجم ليستر سيتي، الإنجليزي جيمي فاردي.