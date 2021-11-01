دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –جاء اسم رونالدو في مقدمة قائمة أغنى المؤثرين على انستغرام للعام 2021، حيث يشير تقرير موقع"Hopper HQ" إلى أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 1,604,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 295 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

ونظرًا لقائمة المؤثرين الرياضيين الأغنى على منصة الانستغرام، جاء في المرتبة الثانية اللاعب ليونيل ميسي بعدد متابعين وصل إلى 215 مليون متابع، ومبلغ 1,169,00$ لكل منشور إعلاني على الانستغرام. وتلاه اللاعب نيمار سانتوس في المرتبة الثالثة بمجموع متابعين بلغ 151 مليون متابع على الانستغرام، و $824 ألف مقابل كل منشور إعلاني. وتصدر محمد صلاح المركز العاشر صمن القائمة بمجموع متابعين 42 ألف متابع، ومبلغ حجمه 231 ألف دولار مقابل كل منشور إعلاني على الانستغرام.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة مفصلة على تصنيف أغنى 10 مؤثرين رياضيين على منصة الانستغرام لعام 2021.