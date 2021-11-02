كونتي يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، تعيين المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا للفريق، الثلاثاء، خلفا للمقال نونو سانتو.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا قال فيه إن كونتي أصبح مدرب الفريق حتى عام 2023 قابلة للتجديد.

ويأتي تعيين كونتي بعد أيام قليلة من إقالة سانتو الذي لم يستمر سوى أقل من نصف موسم مدربا للفريق بعد التعاقد معه من وولفرهامبتون.

وكشف المدرب الإيطالي عن سعادته بالتعاقد مع توتنهام مؤكدا أن الامور لم تسر كما يجب فالصيف الماضي لأنه كان قد غادر إنتر منذ وقت قصير.

وأعرب كونتي عن جماسه للعودة للتدريب بعد أشهر من الاستقالة من ترديب إنتر ميلان بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي معه.