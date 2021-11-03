للمرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي يقود مباراة بالدوري الممتاز في الأردن

رياضة
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للمرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي يقود مباراة بالدوري الممتاز في الأردن
Credit: GIUSEPPE CACACE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد طاقم تحكيم نسائي مباراة بالدوري الممتاز الأردني للرجال للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية.

ونشر الاتحاد الأردني صورة الحكمات اللواتي قدن مباراة سحاب والبقعة في الدوري المحلي وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يقود فيها طاقم تحكيم نسائي مباراة في دوري الرجال.

وقادت الحكمة الدولية إسراء مبيضين اللقاء وساعدها كل من صابرين العبادي وإسلام العبادي وحنين مراد.

ويزداد اهتمام الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة الأمير علي بن الحسين، بالكرة النسائية إذ شهدت منتخبات السيدات إنجازات كان آخرها تحقيق بطولة كاس العرب.

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