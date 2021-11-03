للمرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي يقود مباراة بالدوري الممتاز في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد طاقم تحكيم نسائي مباراة بالدوري الممتاز الأردني للرجال للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية.

ونشر الاتحاد الأردني صورة الحكمات اللواتي قدن مباراة سحاب والبقعة في الدوري المحلي وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يقود فيها طاقم تحكيم نسائي مباراة في دوري الرجال.

حكماتنا الوطنيات يحققن اليوم إنجازاً جديداً بإدارة مباراة في الدوري الأردني للمحترفين لأول مرة في التاريخ. فخورة بكن يا #نشميات https://t.co/QZ9kEU3FBQ

وقادت الحكمة الدولية إسراء مبيضين اللقاء وساعدها كل من صابرين العبادي وإسلام العبادي وحنين مراد.

ويزداد اهتمام الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة الأمير علي بن الحسين، بالكرة النسائية إذ شهدت منتخبات السيدات إنجازات كان آخرها تحقيق بطولة كاس العرب.