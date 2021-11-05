السد القطري يعلن موافقته على انتقال تشافي إلى برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة نادي السد القطري، الجمعة، موافقتها على انتقال مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز، إلى نادي برشلونة الإسباني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده.

ونشر نادي السد عبر حسابه على تويتر تصريحات للمدير التنفيذي للنادي تركي العلي قال فيها إن "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده"، وأضاف: "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً".



وتابع العلي بالقول: "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه".



ووصف العلي تشافي بأنه "يعتبر جزء مهم من تاريخ السد"، وقال إنه "سيبقى وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة"، مضيفا: "نتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".



ونشر النادي صورا من وداع تشافي هيرنانديز لللاعبي الفريق.