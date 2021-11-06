دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت الطريقة التي صنع بها لاعب الأهلي المصري، عمرو السولية، الهدف الثالث للأهلي في كلاسيكو الكرة المصرية أمام الزمالك، ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ اعتبره كثيرون "تاريخي".

وقام السولية بصناعة الهدف الثالث الذي سجله محمد شريف، على طريقة "رابونا" التي يشتهر بها اللاعب البرتغالي ريكاردو كواريزما ونجم باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا.

وفتح هدف محمد شريف المجال أمام كرنفال من الأهداف إذ انتهت المباراة بخمسة أهداف للأهلي مقابل ثلاثة أهداف للزمالك.

وبهذه النتيجة وصل المارد الأحمر إلى نقطته التاسعة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز في حين تجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة ليحتل المركز الخامس في الدوري.

وفيما يلي أبرز التعليقات على "أسيست" السولية:

عمرو السولية #يلا_يا_اهلي https://t.co/lgDgyBLSiV

هو مفيش تطبيل لاسيست عمرو السولية ليه يا جدعان؟ ما تطبلوا كويس