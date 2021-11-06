بعد تسلمه تدريب برشلونة.. تشافي يوجه رسالة مؤثرة لفريقه الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه المدرب الجديد لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، السبت، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني وأكد أنه قبل التحدي وتولي المهمة في هذه الظروف الصعبة بكثير من الحماس.

وقال تشافي في رسالة بعد إعلان النادي توليه مهمة تدريب الفريق الأول، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "يا مشجعي برشلونة، ها أنا أعود مجددا إلى منزلي".

وتابع النجم الإسباني السابق قائلا: "ها أنا أعود إلى المكان الذي ترعرعت فيه وإلى النادي الذي يعني لي حياتي... لا أجد كلمات لوصف مشاعري وأنا أعود للدفاع عن هذا الدرع المغروس في قلبي وأن أشعر باهتزاز الكامب نو وأن أسمع هتافات التشجيع من مشجعينا العظماء".

وأضاف تشافي قائلا: "أعلم أنني أصل في هذا الوقت الصعب لكنني أواجه هذا التحدي بأعظم حماس ممكن، سأعمل وأحارب معكم لنصل معا إلى المكان الذي نستحقه".

وختم النجم الإسباني قائلا: "شكرا لبرشلونة لمنحي الثقة وكذلك الحال مع الجمهور كافة الذي آمن بأنني يجب أن أتولى هذا الدور المهم"، حسب قوله.