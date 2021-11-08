نيوكاسل يونايتد يكشف عن اسم مدربه الجديد بعد أسابيع من الجدل حول هويته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك سعوديا، عن مدربه الجديد، وهو الإنجليزي إيدي هاو، بعد 18 يوما من الاستغناء عن المدرب السابق للفريق ستيف بروس، الإثنين.

وأعلن النادي التعاقد مع هاو، 43 عاما، والذي لا يدرب أي فريق منذ إقالته من تدريب نادي بورنموث في أغسطس/آب من عام 2020، ليكون مدرب لـ"الماكبايز" بعد أن رفض عرضا من نادي سيلتيك الاسكتلندي.

وأثيرت الكثير من التكهنات على مدار الأيام الماضية حول هوية المدرب الجديد لنيوكاسل، بعد إقالة بروس، إذ كان النادي قريبا من التعاقد مع الإسباني أوناي إيمري، لكن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق على إتمام التعاقد.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝 We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach. Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️

وكان اسم المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي من الأسماء المطروحة لتدريب الفريق لكن المدرب الإيطالي تعاقد مؤخرا مع توتنهام هوتسبرز الإنجليزي.

وقدم إيدي هاو مواسم جيدة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هبوط الفريق الموسم قبل الماضي، بعد أن قاده للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015.

وكان أفضل مركز حققه المدرب الإنجليزي مع بورنموث هو المركز الـ12 في موسم 2017/2018 ونجح بالحفاظ على موقعه في الدوري الإنجليزي الممتاز لخمسة مواسم متتالية.

سيكون هدف هاو فيما تبقى من الموسم الحالي تجنيب نيوكاسل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق المركز ما قبل الأخير في الدوري بخمس نقاط وهو على بعد خمس نقاط أخرى من مراكز البقاء.