صور حقائب منتخب إيران في لبنان تثير شكوكا وتساؤلات.. وأمير سعودي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لحقائب المنتخب الإيراني الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية، بيروت وسط تفاعل واسع لفه شكوك وتكهنات حول عددها الكبير.

آخر سفينة مازوت ايرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل .. يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر مافي السفينة من مازوت ! في حقائبه😀.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان.. ! https://t.co/75kFUe1cun

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، عقّب على الصور بتغريدة قال فيها: " آخر سفينة مازوت ايرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل ..يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت ! في حقائبه.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان..!".

تغريدة الأمير السعودي جاءت ردا على تغريدة وصور للمنتخب الإيراني وحقائبه، نشرها المغرد مبارك آل عاتي وقال فيها: " وصول كميات من الشنط بصحبتها مجموعة من لاعبي منتخب إيران إلى لبنان .! أسئلة كبيرة وكثيرة عن محتوى هذه الحقائب المثيرة للاستغراب والدهشة في ظل سيطرة حزب الله على المطار والميناء والمنافذ الحدودية.. ماله داعي كل هذا التمويه يفترض ان الطائرات المسيرة والمقذوفات تكون واضحة!".

ويذكر أن منتخب لبنان لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني الخميس في ستاد الرئيس رفيق الحريري – صيدا، في إطار الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وفقا لما نشره المنتخب على موقعه الرسمي.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات على صور المنتخب الإيراني:

منتخب إيران يصل لبنان وفي حوزة لاعبية عدد كبير جداً من الحقائب والشُنط والكراتين. برأيكم مالذي يوجد داخلها؟. هل تتوقعون أن فيها كبتاجون وحشيش وقطع أسلحة، أم كلاسين وفنايل وشرابات كورة؟. ضعوا قائمتكم هنا .. https://t.co/zcs5T4fDDx

فينا نعرف ليش هالكمية الكبيرة من الشنط العملاقة، دخل بها لاعبو #منتخب_ايران مطار #بيروت لخوض مباراتهم مع #لبنان في #تصفيات_كأس_العالم2022 https://t.co/Plg0CyAHBB