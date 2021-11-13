بسبب محمد صلاح.. مشجعون يوقفون مباراة مصر 3 مرات

رياضة
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بسبب محمد صلاح.. مشجعون يوقفون مباراة مصر 3 مرات
Credit: Alex Pantling / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقف مشجعون أنغوليون مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره المصري 3 مرات لالتقاط صور مع النجم المصري محمد صلاح الجمعة.

وكانت قد توقفت المباراة 3 مرات بسبب نزول عدد من الجماهير لالتقاط صور مع صلاح الذي شارك في المباراة دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

وكانت قد انتهت المباراة بهدفين لمثلهما إذ سجل هدفي مصر كل من محمد النني وأكرم توفيق.

وضمن المنتخب المصري الوصول إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

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