دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

وأوضح الاتحاد أن خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيقام الدوري الذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل إلى أن "هذا الإعلان يعد لحظة هامة في مسيرة الاتحاد"، لافتًا إلى أن "تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدًا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية".

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيان: "لا يمكن وصف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم من خلال تحول حلم الدوري السعودي للسيدات إلى واقع".

وأضافت: "نحن نحظى بدعمٍ لا محدود من قيادتنا الرشيدة وعلى ضوء هذا الدعم، نسير اليوم بخطى ثابتة وفق استراتيجية طموحة نتشارك فيها جميعًا الشغف والطموح والهمة للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها لأعلى المستويات".