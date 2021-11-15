الاتحاد الأردني يطلب التحقق من جنس حارسة منتخب إيران: لديهم تاريخ في هذا الشأن

رياضة
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الاتحاد الأردني يطلب التحقق من جنس حارسة منتخب إيران: لديهم تاريخ في هذا الشأن
Credit: ATTA KENARE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بفتح تحقيق مستقل للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات، وذلك في استكمال لطلب قدمه للاتحاد الآسيوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، بيانا جاء فيه أن الاتحاد الأردني يطلب تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة ببطولة كأس آسيا 2022 في الهند والتي تنص على صلاحيات الاتحاد الآسيوي بالتحقق من أهلية اللاعبات للمشاركة في البطولة.

وطالب الاتحاد الأردني في بيانه نظيره الآسيوي بفتح تحقيق شفاف عبر لجنة طبية مستقلة للتحقق من جنس اللاعبة المذكورة، لافتا إلى أن للاتحاد الإيراني تاريخ بالتلاعب بالأمور المتعلقة بجنس اللاعبات وبالمنشطات، حسب قوله.

وكانت قج تفوقت إيران على الأردن بركلات الترجيح بعد التعادل سلبا في مباراة جمعت المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم للسيدات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحارسة الإيرانية التي تحوم الشكوك حول جنسها.

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