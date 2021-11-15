دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بفتح تحقيق مستقل للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات، وذلك في استكمال لطلب قدمه للاتحاد الآسيوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، بيانا جاء فيه أن الاتحاد الأردني يطلب تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة ببطولة كأس آسيا 2022 في الهند والتي تنص على صلاحيات الاتحاد الآسيوي بالتحقق من أهلية اللاعبات للمشاركة في البطولة.

وطالب الاتحاد الأردني في بيانه نظيره الآسيوي بفتح تحقيق شفاف عبر لجنة طبية مستقلة للتحقق من جنس اللاعبة المذكورة، لافتا إلى أن للاتحاد الإيراني تاريخ بالتلاعب بالأمور المتعلقة بجنس اللاعبات وبالمنشطات، حسب قوله.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom https://t.co/egk678CXCX

وكانت قج تفوقت إيران على الأردن بركلات الترجيح بعد التعادل سلبا في مباراة جمعت المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم للسيدات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحارسة الإيرانية التي تحوم الشكوك حول جنسها.

حارس(ة) منتخب #ايران 🤔 https://t.co/UpXSUplKFG

واقعه غريبه🤔🤔 المفروض دي حارس منتخب إيران للسيدات.. منتخب الأردن قدم شكوى ضدها للإتحاد الاسيوي وطالب بالتحقيق من هويه الحارس هل هو سيده ام رجل بعد المباراه اللي فاز فيها منتخب إيران للسيدات بضربات الجزاء في التصفيات المؤهله لكأس العالم 2022.. تقريبا كده شاكين انها رجل https://t.co/3avJ5nsFTE

الاتحاد الأردني يتهم منتخب إيران بإدخال حارس جنس ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائيه يتغاضى عن ماتفعله إيران من الغش والتزوير مقابل المنتخبات العربية https://t.co/NStF4ty2bG