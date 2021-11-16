لاعب مانشستر سيتي السابق.. توجيه تهمتين جديدتين لميندي تتعلق بالاغتصاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حُكم على لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بنجامين ميندي، الثلاثاء، بتهمتين إضافيتين تتعلقان بالاغتصاب من جانب محكمة "شيشاير" بعد أن أُدين بأربع تهم مرتبطة بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي في أغسطس/آب.

وسيظهر ميندي البالغ من العمر 27 عاما أمام المحكمة الأربعاء، بعد أن أصبح يواجه 6 تهم بالاغتصاب وتهمة بالاعتداء الجنسي إذ قال المدعي إن الأحداث المزعومة حدثت بين أكتوبر/تشرين أول من عام 2020 وأغسطس/آب من عام 2021 وترتبط بأربعة مدعين فوق عمر الـ16 عاما.

وتم فسخ عقد اللاعب الفرنسي من جانب ناديه في 26 أغسطس/آب عندما أُعلن عن ثبوت التهم الموجهة له.

وقال النتدي في بيانه حينها: "الأمر متروك الآن للقضاء لذلك فالنادي لا يستطيع قول المزيد قبل اكتمال الإجراءات القضائية".

وحاولت CNN التواصل مع ممثلي ميندي للحصول على تعليق حول الأحكام الجديدة دون أن تتلقى ردا.