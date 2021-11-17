الاتحاد الأردني يعلق على قضية "جنس لاعبة إيران": لم نتلق ردا رسميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN* -- أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم أنه لم يتلق ردا رسميا من الاتحاد الآسيوي حول طلب التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب سيدات المنتخب الإيراني، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مغلوطة".

وقال الاتحاد الأردني في بيان له بعد نشر معلومات حول إصدار الاتحاد الآسيوي ردا رسميا أثبت أن لاعبة منتخب إيران "أنثى"، إنه لم يتلق ردا رسميا من الاتحاد الآسيوي.

وجاء في بيان الاتحاد الأردني: "لم يتلق الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى الآن رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق"، حسب قوله.

وأضاف الاتحاد الأردني في بيانه: "يحترم الاتحاد الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد أسم لاعبة معينة أو مركزها أو ما يشير إليها صراحةً أو بالمضمون، حفاظاً على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام"، حسب قوله.

وتابع الاتحاد الأردني بالقول: "إن الإجراء الذي تقدم به الاتحاد، يأتي لضمان حقوق المنتخب الأردني المشارك في البطولة وضمن ما كفلته تعليمات البطولة ذاتها"، على حد تعبيره.

وكان قد طالب الاتحاد الأردني نظيره الآسيوي بفتح تحقيق للتأكد من جنس إحدى لاعبات مننتخب إيران بعد الخسارة أمامه بركلات الترجيح ضمن بطولة كأس آسيا.