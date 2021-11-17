محمد صلاح يفاجئ متابعيه بصورة ابنته الصغرى.. فكيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم المصري محمد صلاح صورة لابنته الصغرى، كيان، الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام ما أثار موجة من التعليقات.

وشارك صلاح متابعيه على إنستغرام عددا من الصور من مباراة مصر والغابون في التصفيات المونديالية قبل أن تكون الصورة الأخيرة لكيان وكتب عليها اللاعب المصري: "مفاجأة".

وبدت الابنة الصغرى لصلاح وهي تضحك في الصورة ما أثار موجة من التعليقات المعجبة بها في حين رأى البعض أنها "صلاح صغيرة"، في إشارة للشبه بينها وبين والدها.

ورُزق اللاعب المصري فتاتين، الكبرى مكة والصغرى كيان، وتعيش العائلة في مدينة ليفربول حيث ينشط صلاح مع القطب الأحمر للمدينة.