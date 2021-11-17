حرس محمد صلاح الشخصي يثير ردود فعل غاضبة في مصر بعد مباراة الغابون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة للاعب المصري، محمد صلاح، مع حارسين شخصيين بعد مباراة الغابون غضبا لدى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية.

وظهر صلاح في ملعب "برج العرب" بمصر بعد مباراة المنتخب المصري ونظيره الغابوني مع جرس شخصي ما أثار حفيظة بعض الجماهير المصرية التي انتقدت هذا الظهور في بلاده وبين أهله.

وكشف إعلاميون مصريون أن الاتحاد المصري لكرة القدم وفر حارسين شخصيين لصلاح وأكدوا أن اللاعب لم يطلب من الاتحاد توفير حماية له.

وكان قد حدث خلاف بين النجم النمصري واتحاد الكرة بعد فترة كأس العالم 2018 بشبب عدم توفير حماية له من المعجبين عند وصوله لمطار القاهرة.

وتفوقت مصر على الغابون بهدفين مقابل هدف وحيد في تصفيات كأس العالم 2022.

فيما يلي بعض التغريدات:

حاطين حراس لمحمد صلاح ابو الضحك طيب https://t.co/zVyly0uXOK

@Drinkcoffee77 حوار حراسة محمد صلاح أصبح اوفر بشكل فظيع، عيب يخرج من ستاد في مصر مفيهوش جماهير اصلا بالشكل دا وجوز حراس صورة لاتليق مفروض الحراسه تكون برا الاستاد https://t.co/iTvljuO7Qh