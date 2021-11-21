ليفربول يمطر أرسنال برباعية نظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمطر ليفربول شباك ضيفه أرسنال بأربعة أهداف نظيفة، مساء السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل أرسنال ضيفا على ليفربول، حيث لُعبت المباراة على ملعب آنفيلد.

وأحرز ساديو ماني الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 39، عندما سدد الكرة برأسية قوية في مرمى أرسنال.

وسجل دييغو غوتا الهدف الثاني في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 74، أحرز محمد صلاح الهدف الثالث، بعد تمريرة عرضية من ساديو ماني.

وبعد 3 دقائق أكمل مينامينو رباعية الريدز في الدقيقة 77، وسط سيطرة كبيرة من ليفربول على مجريات اللقاء.