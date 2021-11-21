مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولشاير ويكشف الخطة من بعده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، رحيل مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير عن تدريب الفريق بعد الخسارة المدوية أمام واتفورد برباعية مقابل هدف وحيد السبت.

ونشر النادي بيانا أكد فيه رحيل المدرب النرويجي عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام واتفورد وأكد أن الأسابيع الأخيرة السيئة لا يجب أن تُنسي جماهير النادي ما فعله سولشاير على صعيد إعادة بناء الفريق.

وكشف اليونايتد أن اللاعب السابق مايكل كاريك سيتولى تدريب الفريق حتى تعيين مدرب مؤقت لقيادة النادي حتى نهاية الموسم.

وكان قد تعرض الشياطين الحمر تحت قيادة "أولي" لخسائر كبيرة هذا الموسم إذ تلقوا خماسية نظيفة أمام ليفربول في ملعب "أولد ترافورد" وخسروا بثلاثية من مانشستر سيتي مع الرأفة على أرضية الملعب نفسه.

ويحتل مانشستر يونايتد، الذي يضم إحدى أعلى التشكيلات في أوروبا أجرا وأعى قائمة أسعار لاعبين في القارة، المركز السابع على بعد 12 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

وكان قد تولى سولشاير مهم تدريب الفريق في موسم 2018/2019 خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.